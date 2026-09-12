Форвард «Зенита» Антипов раскрыл, как справился с травмой

Российский баскетболист санкт-петербургского клуба «Зенита» Артём Антипов, выступающий на позиции форварда, высказался о восстановлении после травмы передней крестообразной связки правого колена, полученной в декабре 2025 года.

– Как ты морально справился с этой тяжёлой травмой?

— Было тяжело, потому что каждый этап реабилитации порождает свои сложности. Постепенно надо было адаптироваться к ним. После этого появляется какая-то стрессоустойчивость, терпение. Без терпения ничего бы не вышло, — сказал Антипов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В декабре 2025 года, выступая на правах аренды за красноярский «Енисей», Артём получил травму в матче с «Самарой». Он перенёс операцию в Санкт-Петербурге и досрочно завершил прошлый сезон. В мае 2026 года срок его аренды в «Енисее» официально подошёл к концу.