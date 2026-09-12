Форвард «Зенита» оценил перспективы продолжить карьеру в США

Российский баскетболист санкт-петербургского клуба «Зенита» Артём Антипов, выступающий на позиции форварда, поделился мыслями насчёт потенциального продолжения карьеры в США.

— Твои бывшие товарищи по команде Михаил Дулкай и Егор Рыжов уехали в США этим летом. У тебя когда-то появлялись такие мысли?

— Так далеко заглядывать не хочется. Работаем здесь и сейчас. Ребятам удачи, только хорошего им желаю, — сказал Антипов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В декабре 2025 года, выступая на правах аренды за красноярский «Енисей», Артём получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче c «Самарой». Он перенёс операцию в Санкт-Петербурге и досрочно завершил прошлый сезон. В мае 2026 года срок его аренды в «Енисее» официально подошёл к концу.