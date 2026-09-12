Артём Антипов рассказал, на каком этапе восстановления находится после травмы

Российский баскетболист санкт-петербургского клуба «Зенита» Артём Антипов, выступающий на позиции форварда, рассказал о своём состоянии после разрыва крестообразной связки колена.

— Как твоё здоровье? Как твоя форма?

— Надеюсь в скором времени приступить к играм, но пока нахожусь на финальной стадии восстановления. С нетерпением жду выхода на площадку, — рассказал Антипов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В прошлом сезоне 21-летний российский форвард присоединился к «Енисею» на правах аренды из «Зенита». В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ он провёл 14 матчей, набирая в среднем 5,4 очка, делая три подбора, 0,6 передачи, 0,3 перехвата и 0,1 блок-шота за 15 минут на площадке. Травму Антипов получил в матче с «Самарой».