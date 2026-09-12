Форвард «Зенита» Артём Антипов: хочу закрепиться в основном составе

Форвард баскетбольного «Зенита» россиянин Артём Антипов, который провёл сезон-2025/2026 за красноярский «Енисей», рассказал о своих дальнейших перспективах после восстановления от травмы.

— Как оценишь свои дальнейшие перспективы? Основа «Зенита» или новая аренда?

— Безусловно, хочется играть в основном составе «Зенита» — это цель. Многие игроки стремятся к этому, хочется зарекомендовать себя перед тренером, чтобы получать игровые минуты, практику. Я приложу все усилия, чтобы остаться здесь и закрепиться в составе, — рассказал Антипов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.