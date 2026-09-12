В Тунисе может пройти турнир по баскетболу 3х3 с участием россиян, белорусов и сербов

Генеральный секретарь федерации баскетбола Туниса Вайдет Лаабиди Насри сообщил, что в данный момент идёт разработка организации официального турнира по баскетболу 3х3, в том числе с участием российских, египетских, белорусских, сербских и угандских команд.

«Планируем включить этот турнир в календарь ФИБА», — сказал Насри во время выступления на «ЭКСПО Баскет».

В сентябре 2026 года Исполком ФИБА официально снял ограничения с российских игроков, тренеров и судей в баскетболе 3х3. Игроки получили возможность выступать на турнирах. Однако вопрос о полноценном возвращении основных национальных сборных во все официальные соревнования будет окончательно утвержден на Центральном совете ФИБА в декабре 2026 года. Из-за этого команду временно не допустили до молодежного Кубка мира U23 в сентябре 2026 года.