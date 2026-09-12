Джейлен Брансон и Бен Стиллер посетили полуфинал US Open — 2026 с участием Бена Шелтона
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29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Брансон, выступающий на позиции разыгрывающего защитника в составе клуба «Нью-Йорк Никс», и известный актёр и режиссёр Бен Стиллер посетили полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису между американцами Беном Шелтоном и Фрэнсисом Тиафо. Встреча завершилась победой Шелтона со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.
US Open (м). 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 02:45 МСК
12
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 3
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|2
|3
|4
|5
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|3
|3
|5
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|6
|6
|7
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Фото: Кадр из трансляции