Джейлен Брансон и Бен Стиллер посетили полуфинал US Open — 2026 с участием Бена Шелтона

29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Брансон, выступающий на позиции разыгрывающего защитника в составе клуба «Нью-Йорк Никс», и известный актёр и режиссёр Бен Стиллер посетили полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису между американцами Беном Шелтоном и Фрэнсисом Тиафо. Встреча завершилась победой Шелтона со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.

Фото: Кадр из трансляции