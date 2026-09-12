ЦСКА потерпел третье поражение подряд в предсезонном турнире в Турции

Сегодня, 12 сентября, на «Глория Спортс Арена» в Белеке состоялся товарищеский матч в рамках баскетбольного турнира Gloria Cup между московским клубом ЦСКА и турецкой командой «Тофаш». Встреча завершилась со счётом 102:91 (17:21, 28:23, 31:26, 26:21) в пользу представителей Турции. Для клуба из Москвы это поражение стало третьим подряд.

Ранее московский коллектив сыграл с «Бешикташем» и «Галатасараем», уступив в обоих матчах со счётом 57:80 и 65:75 соответственно.

Для «Тофаша» эта победа стала второй в рамках турнира Gloria Cup. Единственное поражение клуб из Турции потерпел пока лишь в иг