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ЦСКА потерпел третье поражение подряд в предсезонном турнире в Турции

ЦСКА потерпел третье поражение подряд в предсезонном турнире в Турции
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Сегодня, 12 сентября, на «Глория Спортс Арена» в Белеке состоялся товарищеский матч в рамках баскетбольного турнира Gloria Cup между московским клубом ЦСКА и турецкой командой «Тофаш». Встреча завершилась со счётом 102:91 (17:21, 28:23, 31:26, 26:21) в пользу представителей Турции. Для клуба из Москвы это поражение стало третьим подряд.

Gloria Cup
12 сентября 2026, суббота. 14:45 МСК
Тофаш
Бурса
Окончен
102 : 91
ЦСКА
Москва

Ранее московский коллектив сыграл с «Бешикташем» и «Галатасараем», уступив в обоих матчах со счётом 57:80 и 65:75 соответственно.

Для «Тофаша» эта победа стала второй в рамках турнира Gloria Cup. Единственное поражение клуб из Турции потерпел пока лишь в иг