«Динамо» Владивосток победило «Самару» и вышло в финал предсезонного турнира

Приморское «Динамо» одержало победу над баскетбольным клубом «Самара» в полуфинале предсезонного турнира памяти В. Е. Родионова, который проходит с 12 по 13 сентября в Саратове. Матч завершился со счётом 85:83 (23:15, 23:19, 24:23, 15:26).

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Малик Ньюмэн, набравший 26 очков, сделавший две передачи и четыре подбора. Американский баскетболист Дакуан Смит отметился 12 очками, тремя передачами, двумя перехватами и одним блок-шотом.

У «Самары» лучшим стал форвард Дмитрий Чебуркин с 23 очками и двумя подборами. Защитник Захар Ведищев набрал 16 очков, сделал две передачи и один перехват.