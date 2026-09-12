Шакил О'Нил назвал свои символические сборные НБА XXI века

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О'Нил опубликовал свои символические сборные лучших игроков лиги в XXI веке. Об этом сообщает Basketball Forever в социальной сети Х.

В первую команду О'Нил включил Стефена Карри, Коби Брайанта, Леброна Джеймса, Тима Данкана и самого себя.

Во вторую вошли Стив Нэш, Дуэйн Уэйд, Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо и Никола Йокич.

Третья команда: Крис Пол, Джеймс Харден, Кевин Гарнетт, Дирк Новицки и Дуайт Ховард.

О'Нил выступал в НБА с 1992 по 2011 год и за это время четырежды становился чемпионом: трижды с «Лос-Анджелес Лейкерс» и один раз с «Майами Хит».