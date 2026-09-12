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«Я бы создал именно его». Джефферсон объяснил, почему Леброн идеальный баскетболист

«Я бы создал именно его». Джефферсон объяснил, почему Леброн идеальный баскетболист
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Бывший игрок НБА, а ныне аналитик Ричард Джефферсон заявил, что звёздный американский форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс является идеальным баскетболистом, которого невозможно превзойти.

«Нет ни одного навыка, которым он не владеет, нет ни одной физической способности. Так что для меня, если бы я строил баскетболиста — ментально и физически, — именно его я бы и построил», — приводит слова Джефферсона аккаунт Fullcourtpass в социальной сети X.

Напомним, 41-летний Леброн Джеймс подписал двухлетний контракт с клубом «Филадельфия Сиксерс» на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.

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