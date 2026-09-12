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Тренер «Самары» Павичевич высказался о поражении в полуфинале предсезонного турнира

Тренер «Самары» Павичевич высказался о поражении в полуфинале предсезонного турнира
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Главный тренер «Самары» Милош Павичевич прокомментировал поражение своей команды в матче с «Динамо» Владивосток (83:85) в полуфинале турнира памяти Владимира Родионова.

«Очень сложный матч для нас. У «Динамо» в первой половине разыгрался Ньюмэн. Мы не смогли его сразу остановить. После большого перерыва ребята начали лучше действовать в защите, попали свои броски в атаке, раскрылся Дима Чебуркин и мы вернулись в игру. Уступили после дальнего броска на последних секундах.

Но ничего страшного, двигаемся дальше и работаем над ошибками. Удовлетворён ли я игрой команды? Вернуться с такого отставания дорогого стоит. Впереди ещё очень много работы. Завтра нас ждёт тяжелый матч за третье место. Будем готовиться», – приводит слова Павичевича пресс-служба «Самары».

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