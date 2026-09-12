Женская сборная Франции победила Германию и впервые за 73 года вышла в финал ЧМ-2026

Женская сборная Франции по баскетболу обыграла команду Германии в полуфинале чемпионата мира — 2026 и впервые за 73 года вышла в финал турнира. Встреча завершилась со счётом 86:64 (25:23, 20:15, 19:12, 22:14).

В составе сборной Франции самой результативной стала форвард Габби Уильямс, набравшая 22 очка, сделавшая пять подборов, пять передач и четыре перехвата. Жанель Салон оформила дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов. Марин Йоханнес набрала 13 очков, Валериан Айяи — 10.

У сборной Германии по 12 очков набрали форвард Сату Сабалли и центровая Мари Гюлих, ко