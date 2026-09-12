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Женская сборная Франции победила Германию и впервые за 73 года вышла в финал ЧМ-2026

Женская сборная Франции победила Германию и впервые за 73 года вышла в финал ЧМ-2026
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Женская сборная Франции по баскетболу обыграла команду Германии в полуфинале чемпионата мира — 2026 и впервые за 73 года вышла в финал турнира. Встреча завершилась со счётом 86:64 (25:23, 20:15, 19:12, 22:14).

ЧМ-2026 (ж) . 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 17:30 МСК
Франция
Окончен
86 : 64
Германия
Франция: Уильямс - 22, Салаун - 14, Жоанне - 13, Ээи-Вукосавлевич - 10, Лейте - 9, Малонга - 6, Бадьян - 4, Лакан - 4, Туре - 2, Астье - 2, Гейе, Бернье
Германия: Сабалли - 12, Гюлих - 12, Фибих - 9, Питерсон - 7, Вильке - 6, Айхмайер - 6, Бессойр - 6, Гайзельзёдер - 4, Бюнер - 2, Дауб, Зонтаг, Билефельд

В составе сборной Франции самой результативной стала форвард Габби Уильямс, набравшая 22 очка, сделавшая пять подборов, пять передач и четыре перехвата. Жанель Салон оформила дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов. Марин Йоханнес набрала 13 очков, Валериан Айяи — 10.

У сборной Германии по 12 очков набрали форвард Сату Сабалли и центровая Мари Гюлих, ко