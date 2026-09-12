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Определились финалисты женского чемпионата мира по баскетболу — 2026

Определились финалисты женского чемпионата мира по баскетболу — 2026
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По итогам полуфинальных матчей, которые состоялись 12 сентября, стали известны сборные-финалисты женского чемпионата мира по баскетболу 2026 года, который проходит в столице Германии Берлине.

ЧМ-2026 (ж). 1/2 финала. Результаты на 12 сентября:
Франция — Германия — 86:64;
Испания — США — 66:76.

Таким образом, в финале ЧМ-2026 сыграют сборные Франции и США. В матче за третье место сборная Испании встретится с Германией. Обе игры состоятся 13 сентября.

Напомним, в финальном матче ЧМ-2022 сборная США со счётом 83:61 обыграла национальную команду Китая и в четвёртый раз подряд стала победителем мирового первенства.

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