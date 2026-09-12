Форвард «Самары» Чебуркин высказался о поражении команды в предсезонном матче с «Динамо»

Форвард «Самары» Дмитрий Чебуркин прокомментировал поражение команды от «Динамо» Владивосток (83:85) в полуфинале турнира памяти Владимира Родионова.

«Считаю, что мы невнятно начали матч, позволили сопернику уйти вперёд. По ходу встречи разрыв доходил до -21. Почему так получилось? Где-то не разобрались, как правильно действовать против «Динамо» в защите, плохо сыграли с их лидерами и дали им много забить, сказался сумбур в наших действиях. Мы поговорили, разобрали ошибки, собрались и на характере вернулись в игру.

Тот же Малик Ньюмэн в первой половине забросил 19 очков. А после перерыва только семь. Сделав правильные выводы, на эмоциях мы смогли догнать соперника и выйти вперёд. В концовке обычно всё решает удача. И сегодня она была не на нашей стороне. Поражение считаю обидным. Много сил мы потратили на погоню. Но, опять же, чтобы такого не происходило – не нужно так далеко отпускать соперника. Это будет нам хорошим уроком», – приводит слова Чебуркина пресс-служба «Самары».