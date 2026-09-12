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«Локомотив-Кубань» не предложил полноценный контракт защитнику Пынько

«Локомотив-Кубань» не предложил полноценный контракт защитнику Пынько
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Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» принял решение не предлагать российскому защитнику Ивану Пынько полноценный контракт. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

«Мы благодарим Ивана за самоотдачу и время, проведённое в «Локо». Желаем успехов в продолжении карьеры!» — говорится в официальном заявлении клуба.

Прошлый сезон Пынько провёл в составе «Уралмаша». Он принял участие в 28 матчах, проводя на площадке в среднем восемь минут и набирая 2,8 очка, а также совершая 1,4 подбора за игру.

Стоит отметить, что в межсезонье-2026 «Локомотив-Кубань» существенно обновил состав. 7 августа клуб объявил о подписании бывшего игрока НБА Алексея Покушевски, а 9 августа — американского защитника Найта.

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