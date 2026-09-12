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Экс-игрок НБА назвал проблему, с которой может столкнуться Адетокунбо в будущем

Экс-игрок НБА назвал проблему, с которой может столкнуться Адетокунбо в будущем
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Бывший игрок НБА Ченнинг Фрай заявил, что у форварда «Майами» Янниса Адетокунбо могут возникнуть проблемы с доминированием из-за специфичного стиля атаки.

«У Янниса очень специфичный стиль атаки. Его тело должно быть готово на 1000%. Он похож на семифутового раннинбека. Просто несётся на таран. Если его голеностоп, колено, бедро или плечо травмированы, этот стиль ему недоступен. И у него недостаточно навыков в арсенале – бросков, средних, игры в пост-апе, «трёшек» – чтобы компенсировать это, как делает Джоэл Эмбиид.

Когда Джоэл травмирован, он просто бросает с отклонением и набирает 30 очков в среднем. У Янниса нет таких навыков, он всегда был слишком атлетичен. Надеюсь, что этот прогноз не сбудется. Но если будут ещё травмы, ему будет очень сложно доминировать», – приводит слова Фрая The Heat Central в социальной сети Х.

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