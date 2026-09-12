Мэджик Джонсон заявил, что Джерри Басс заслуживает статуи перед ареной «Лейкерс»

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон заявил, что Джерри Басс является лучшим владельцем в истории спорта и заслуживает статуи перед ареной «Лейкерс».

«Не просто величайший владелец в истории НБА, но есть и серьёзные аргументы в пользу звания лучшего владельца команды в истории спорта». Это слова Коби Прайса из его статьи в NY Post, и он совершенно прав! На 100% согласен, что доктор Джерри Басс – величайший владелец команды в истории спорта и заслуживает статуи в его честь перед ареной «Лейкерс» как можно скорее!» – написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.