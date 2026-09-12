Женская сборная США победила Испанию и вышла в финал ЧМ-2026

Женская сборная США по баскетболу обыграла команду Испании в полуфинале чемпионата мира — 2026 и вышла в финал турнира. Встреча завершилась со счётом 76:66 (21:18, 18:18, 19:22, 18:8). В финале турнира американки сыграют со сборной Франции.

В составе сборной США самой результативной стала форвард Брианна Стюарт, набравшая 16 очков, сделавшая шесть подборов и две передачи.

У сборной Испании по 17 очков набрали форвард Мария Конде и защитник Лиана Мартин.

Отметим, что женская сборная США по баскетболу явля