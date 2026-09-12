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Испания — США. Прямая трансляция
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21:00 Мск
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Женская сборная США победила Испанию и вышла в финал ЧМ-2026

Женская сборная США победила Испанию и вышла в финал ЧМ-2026
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Женская сборная США по баскетболу обыграла команду Испании в полуфинале чемпионата мира — 2026 и вышла в финал турнира. Встреча завершилась со счётом 76:66 (21:18, 18:18, 19:22, 18:8). В финале турнира американки сыграют со сборной Франции.

ЧМ-2026 (ж) . 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 21:00 МСК
Испания
Окончен
66 : 76
США
Испания: Конде - 17, Мартин - 17, Фам - 9, Каррера - 6, Густафсон Дилео - 6, Буэнавида - 5, Флорес - 4, Касорла - 2, Ортис, Торренс, Пуэйо, Хинсо
США: Стюарт - 16, Коппер - 13, Янг - 12, Коллье - 7, Бекерс - 6, Бостон - 6, Ховард - 5, Грей - 5, Риз - 5, Кларк - 1, Ситрон, Ириафен

В составе сборной США самой результативной стала форвард Брианна Стюарт, набравшая 16 очков, сделавшая шесть подборов и две передачи.

У сборной Испании по 17 очков набрали форвард Мария Конде и защитник Лиана Мартин.

Отметим, что женская сборная США по баскетболу явля