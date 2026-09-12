Карпенко прокомментировал поражение ЦСКА в матче с БК «Тофаш»

Российский форвард ЦСКА Владимир Карпенко прокомментировал поражение московской команды от «Тофаша» со счётом 91:102 (17:21, 28:23, 31:26, 26:21) в матче турнира Gloria Cup в Белеке, Турция.

«Получилась игра рывков. Где-то мы уходили вперёд, потом команда «Тофаш» догоняла. К сожалению, где-то, может быть, не хватило ещё добавить агрессии, которую проявляли эпизодами, чтобы добиться в итоге победы», — приводит слова Владимира Карпенко пресс-служба ЦСКА.

Напомним, ранее московский коллектив сыграл с турецкими «Бешикташем» и «Галатасараем», уступив в обоих матчах со счётом 57:80 и 65:75 соответственно.