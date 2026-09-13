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Экс-игрок НБА назвал позицию, которую необходимо усилить «Майами» перед новым сезоном

Экс-игрок НБА назвал позицию, которую необходимо усилить «Майами» перед новым сезоном
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Экс-игрок НБА, а ныне защитник «Булазака» Патрик Беверли заявил, что «Майами Хит» не хватает опытного разыгрывающего, несмотря на наличие в команде Дэвиона Митчелла.

«Мне нравится «Майами». Но им не хватает одной-двух деталей, если честно. Им необходим разыгрывающий. В плей-офф, когда команда начинает проигрывать без разыгрывающего, Яннис переходит в режим «дайте мне мяч». Ему необходима помощь. Он постарается выиграть каждый матч.

Это хорошо. Но ему не надо заниматься этим на данном этапе карьеры. Не надо набирать каждое очко, брать каждый подбор, отвечать за каждое владение, это слишком. Мне нравится Дэвион Митчелл в роли стартового первого номера, но им нужен опытный разыгрывающий», – приводит слова Беверли The Heat Central в социальной сети Х.

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