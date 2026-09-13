В Федерации баскетбола Сербии назвали условие для участия клубов в Единой лиге

Вице-президент Федерации баскетбола Сербии Филип Сунтурлич не исключил, что в будущем сербские клубы могут присоединиться к Единой лиге ВТБ.

«Участие сербских клубов в Единой лиге — это тема нашего общения с Сергеем Кущенко. Мы будем искать возможности для участия наших клубов в предсезонных турнирах, включая Суперкубок, и в будущем в Единой лиге. Хотелось бы, чтобы это были лучшие клубы Сербии, но с учётом экосистемы баскетбольных турниров для игроков и клубов слишком много игр в сезоне.

У тех же «Партизана» и «Црвены Звезды» около 80 матчей за сезон во всех турнирах. Поэтому, думаю, на данный момент их участие невозможно. Когда всё будет нормально, ЦСКА и «Зенит» вернутся в Евролигу, УНИКС и «Парма» — в Еврокубок, и мы посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Сунтурлича «РИА Новости».

Сербские «Партизан» и «Мега» уже выступали в Суперкубке Единой лиги ВТБ в 2022 году. Это стало первым в истории турнира участием клубов из Сербии. В сезоне-2026/2027 в Winline Basket Cup сыграют восемь команд: ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Зенит», «Бетсити Парма», «Уралмаш», боснийская «Игокеа» и сербский ФМП.