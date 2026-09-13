«Пойду просвещать». Жбанов познакомит новичка «Зенита» Айка Ирэбу с русской баней

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов рассказал о двух иностранных новичках команды — Айке Ирэбу и Нэйте Мэйсоне, общении с ними, а также о переходе в клуб Дмитрия Кулагина и планах на командные мероприятия.

— Что скажете о новичках? С кем больше общаетесь?

— У нас, получается, из иностранцев всего два новичка — это Айк Ирэбу и Нэйт Мэйсон. С Айком больше общаемся про баню, так как он там и не был. Вот сейчас пойду его просвещать. Из русских пришёл Дима Кулагин, чему я очень рад. Он настоящий боец с огромным сердцем и бойцовским характером. Очень приятно будет играть с ним в одной форме.

— Часто проводите командные мероприятия, направленные на сплочение коллектива?

— Пока всего месяц подготовки прошёл, было очень мало выходных, поэтому не получилось как‑то провести вместе время, но, я думаю, в ближайшем будущем Александр Щербенёв, у которого недавно родилась дочка, обязательно накроет стол для команды, — приводит слова Жбанова «Матч ТВ».