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Жбанов объяснил, почему новичкам «Зенита» не удастся просто заменить Муна и Фрейзера

Жбанов объяснил, почему новичкам «Зенита» не удастся просто заменить Муна и Фрейзера
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов прокомментировал уход из команды Ксавьера Муна и Трента Фрейзера, а также оценил потенциал новичков клуба.

— Летом команду покинули Ксавьер Мун и Трент Фрейзер. Новички способны заменить их безболезненно и сделать команду сильнее?
— Именно заменить никто никого не может, все мы индивидуальны, поэтому они привнесут что‑то своё новое, — цитирует Жбанова «Матч ТВ».

В межсезонье-2026 состав «Зенита» пополнили Павел Земский, вернувшийся из аренды в «Автодоре», и Артём Антипов, возвратившийся из «Енисея», а также Дмитрий Кулагин (УНИКС), Айк Ирэбу («Варезе») и Нэйт Мэйсон («Дубай»). В июне 2026 года главным тренером команды был назначен черногорский специалист Душко Иванович. Его соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2028/2029.

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