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«Круглый год в зале». Андрей Кириленко высказался о Егоре Дёмине

«Круглый год в зале». Андрей Кириленко высказался о Егоре Дёмине
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о 20-летнем российском защитнике «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине.

«У меня нет никаких ожиданий от Егора. Я просто рад за него, что он играет хорошо и успешно, что у него правильная голова и он работает над собой. Открой социальные сети — Егор круглый год в зале. Последние три месяца я в соцсетях вижу, что он постоянно тренируется, работает над собой. Это то, что ты хочешь видеть от молодого спортсмена, который своим примером показывает: я не сижу на попе ровно, не балуюсь ерундой. Я в зале, у меня есть весёлые увлечения, но при этом я на уличной площадке, я качаюсь, работаю с персональным тренером, я в баскетбольной тусовке.

Мы все, как дети, росли на примерах. Мы хотели быть такими же, как эти ребята, потому что видели их перед глазами. Егор Дёмин, которого подрастающее поколение видит в качалке, показывает своим примером, как это должно быть. Это то, что нужно. Это даст следующему поколению правильный ориентир», — приводит слова Кириленко «Советский спорт».

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