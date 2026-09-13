В Единой лиге рассказали, что станет главным для Ищенко перед возможным отъездом в НБА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал решение Всеволода Ищенко провести ещё один сезон в «Локомотиве-Кубань» вместо перехода в «Даллас Маверикс». По его словам, предстоящий сезон станет для игрока ключевым.

— Всеволод Ищенко не смог уехать этим летом в «Даллас Маверикс». Что думаете о том, что ему придётся ещё сезон провести в «Локомотиве-Кубань»? Плюс это или минус для него?

— У Всеволода есть талант, и свои навыки он показал на достаточно высоком уровне в Лиге ВТБ. Для него сейчас очень важный сезон: если будет много игрового времени и он поймёт стиль тренера «Локомотива», то, думаю, за ним буду смотреть очень внимательно. Самое важное — тренер «Далласа» будет делать корректировку. Мы надеемся, что талантливый игрок уедет в лигу высокоуровневых игроков — это хорошо и для российского баскетбола, и для парня, у которого есть шанс попасть в эту лигу, и для национальной команды.

Вспомните Дёмина, который будет играть, Голдина, надеемся, разыграется, Всеволод уедет через год. Плюс очень хороший уровень у многих ребят, которые уехали в лучшие баскетбольные академии в Штатах, в том числе из Лиги ВТБ, — их, по-моему, около 10, и все с российскими паспортами. Когда окно возможностей играть за сборную откроется, думаю, мы получим хорошую команду, — цитирует Кущенко «Советский спорт».