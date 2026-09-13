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Лука Дончич заявил, что стал лидером «Лейкерс» сразу после прихода в команду в 2025-м

Лука Дончич заявил, что стал лидером «Лейкерс» сразу после прихода в команду в 2025-м
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Звёздный защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич заявил, что с момента перехода в команду в феврале 2025 года ощущает себя её лидером и готов помочь клубу побороться за чемпионский титул.

«Мне кажется, с тех пор как я пришёл сюда, я стал лидером команды. Я чувствовал, что ей не хватало человека, который сделал бы шаг вперёд, и понимал, что должен взять эту ответственность на себя. Мы хотим выиграть чемпионат — это по-прежнему наша цель.

У нас есть талантливые игроки и всё необходимое для успеха. Теперь нужно сыграться, объединить всё это и добиться своего», — приводит слова Дончича журналист Марк Джейкобс в социальной сети X со ссылкой на The Players' Tribune.

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