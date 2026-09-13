Андреас Пистиолис подвёл итоги предсезонки ЦСКА после четырёх поражений подряд

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги предсезонной подготовки команды.

«Это была плохая предсезонка для нас — мы были в плохом состоянии и работали при плохих обстоятельствах. У нас есть некоторые выводы, теперь мы должны опустить голову и поработать над уроками, которые мы извлекли в этой предсезонке, и подготовиться к настоящей работе. И мы должны быть готовы, когда начнётся чемпионат», — приводит слова Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.

Отметим, что в межсезонье ЦСКА пока не одержал ни одной победы. Армейцы проиграли все три матча предсезонного турнира Gloria Cup в Турции, а ранее уступили пермской «Бетсити Парме» в контрольной встрече — 74:89.