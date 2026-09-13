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«Мы должны быть лучше этого». Пистиолис высказался о проблемах ЦСКА

«Мы должны быть лучше этого». Пистиолис высказался о проблемах ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал влияние отсутствия защитник Мело Тримбла на игру команды. Специалист отметил, что травма одного баскетболиста не должна столь серьёзно сказываться на результатах коллектива.

— Насколько сильно сказалось отсутствие Мело Тримбла?
— Что есть, то есть. Это не то, что я ищу. Я ищу другую реакцию от разных игроков. Мы должны быть лучше этого. В любом случае мы не должны допустить, чтобы травма одного игрока так сильно влияла на нашу игру, — цитирует Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.

Отметим, что в рамках подготовки к сезону ЦСКА проиграл все три матча на предсезонном турнире Gloria Cup в Турции. До этого армейцы уступили пермской «Бетсити Парме» в контрольной игре со счётом 74:89.

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