«Мы должны быть лучше этого». Пистиолис высказался о проблемах ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал влияние отсутствия защитник Мело Тримбла на игру команды. Специалист отметил, что травма одного баскетболиста не должна столь серьёзно сказываться на результатах коллектива.

— Насколько сильно сказалось отсутствие Мело Тримбла?

— Что есть, то есть. Это не то, что я ищу. Я ищу другую реакцию от разных игроков. Мы должны быть лучше этого. В любом случае мы не должны допустить, чтобы травма одного игрока так сильно влияла на нашу игру, — цитирует Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.

Отметим, что в рамках подготовки к сезону ЦСКА проиграл все три матча на предсезонном турнире Gloria Cup в Турции. До этого армейцы уступили пермской «Бетсити Парме» в контрольной игре со счётом 74:89.