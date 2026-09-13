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21:30 Мск
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США — Франция: прямая трансляция матча финала чемпионату мира по баскетболу среди женщин 2026 начнется в 21:00 13 сентября

Начало прямой видеотрансляции матча финала ЧМ по баскетболу среди женщин США — Франция
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13 сентября в 21:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча финала чемпионата мира — 2026 по баскетболу среди женщин между сборными США и Франции. Игра пройдёт на «Берлин Арене».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
ЧМ-2026 (ж) . Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:00 МСК
США
Окончен
97 : 79
Франция
США: Стюарт - 22, Янг - 18, Коппер - 15, Грей - 12, Кларк - 12, Бостон - 7, Коллье - 6, Риз - 3, Ховард - 2, Бекерс, Ситрон, Ириафен
Франция: Малонга - 21, Уильямс - 20, Ээи-Вукосавлевич - 8, Салаун - 7, Бадьян - 7, Лейте - 5, Жоанне - 5, Туре - 3, Лакан - 2, Астье - 1, Гейе, Бернье

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин проходит в Германии. Действующим чемпионом является сборная США.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь чемпионата мира — 2026
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