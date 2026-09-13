Легенда НБА объяснил, что Виктор Вембаньяма изменит в лиге

Член Зала славы баскетбола, а также чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джулиус Ирвинг выразил уверенность в том, что 22-летний лидер «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма, выступающий на позиции центрового, изменит тенденцию, при которой Самым ценным игроком (MVP) становятся форварды и защитники.

«Думаю, вы знаете, что форварды и защитники сейчас доминируют в игре. В моё время это была игра, в которой доминировали центровые. Собственно говоря, MVP с 1966 по 1982 год становились исключительно центровые. И вдруг MVP лиги стали защитники и форварды. Так продолжается и по сей день, хотя, думаю, Вемби это изменит», — приводит слова Ирвинга портал Basketball Network.