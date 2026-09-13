Женский чемпионат мира по баскетболу — 2026: расписание матчей на 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, состоятся заключительные матчи женского чемпионата мира по баскетболу — 2026, который проходит в Берлине, Германия. В рамках игрового дня запланированы две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стадии.

Баскетбол. ЧМ-2026 (ж). Расписание на 13 сентября (время московское):

17:30. Испания — Германия (матч за третье место);

21:00. Франция — США (финал).

Национальная команда США выиграла 11 чемпионских титулов и удерживает серию из четырёх побед на ЧМ (2010, 2014, 2018, 2022). А сборная Германии впервые в своей истории прошла полуфинальную стадию мирового первенства.