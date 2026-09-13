В Сербии пообещали найти способ провести матч с Россией с возможным участием Николы Йокича

Вице-президент по финансам и маркетингу Федерации баскетбола Сербии Филип Сунтурлич не исключил организации товарищеского матча между сборной России и национальной командой Сербии, в которой может также принять участие чемпион НБА в составе «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

— Считаете ли вы важным поддерживать сербско-российскую дружбу в баскетболе?

—С первого дня, когда всё началось, мы были рядом с Российской федерацией, с российскими командами, помогая в этот новый период проводить товарищеские игры. Сборные могли готовиться и играть товарищеские матчи в Сербии — и мужские, и женские, а также 3х3. Помогали Единой лиге ВТБ, привозили сербские команды для участия в матчах и турнирах с российскими командами. Мы сделали всё возможное в данный момент, чтобы помочь российскому баскетболу соревноваться, иметь международные игры и не терять время в этот период, пока всё не вернётся в нормальное состояние.

— Будет ли в ближайшее время организован товарищеский матч между Россией и Сербией?

— Мы найдём способ, сделаем всё возможное.

— Никола Йокич приедет в сборную на эту игру?

— Осенью он, вероятно, будет занят в сезоне НБА. Летом — в июне и августе — он играл. Он тот парень, который всегда будет за свою страну и за национальную сборную. Сыграет ли он — зависит от даты матча, — приводит слова Сунтурлича издание «Советский спорт».