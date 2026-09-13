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Россия может провести товарищескую игру по баскетболу с африканской сборной

Россия может провести товарищескую игру по баскетболу с африканской сборной
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Президент Федерации баскетбола Уганды Нассер Серунджоги выразил интерес к организации товарищеского матча по баскетболу между национальными командами Уганды и России.

— Заинтересованы ли вы в проведении товарищеского матча между сборными России и Уганды?
— Я думаю, это была бы хорошая возможность. Мы уже обсуждаем с нашей федерацией баскетбола Уганды, как сотрудничать в разных областях, как играть товарищеские матчи, по линии тренеров и судей. Это те области, в которых мы хотим сотрудничать, — приводит слова Серунджоги издание «Советский спорт».

Напомним, национальные команды России и Беларуси не выступают на турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола с 2022 года. Кроме того, запрет действует на клубном уровне для команд двух государств.

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