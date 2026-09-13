Россия может провести товарищескую игру по баскетболу с африканской сборной

Президент Федерации баскетбола Уганды Нассер Серунджоги выразил интерес к организации товарищеского матча по баскетболу между национальными командами Уганды и России.

— Заинтересованы ли вы в проведении товарищеского матча между сборными России и Уганды?

— Я думаю, это была бы хорошая возможность. Мы уже обсуждаем с нашей федерацией баскетбола Уганды, как сотрудничать в разных областях, как играть товарищеские матчи, по линии тренеров и судей. Это те области, в которых мы хотим сотрудничать, — приводит слова Серунджоги издание «Советский спорт».

Напомним, национальные команды России и Беларуси не выступают на турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола с 2022 года. Кроме того, запрет действует на клубном уровне для команд двух государств.