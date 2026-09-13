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Легендарный Винс Картер упрекнул современных игроков НБА из-за зависимости от соцсетей

Легендарный Винс Картер упрекнул современных игроков НБА из-за зависимости от соцсетей
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Член Зала славы баскетбола, а также восьмикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Винс Картер выступил с критикой в адрес современных игроков НБА из-за зависимости от социальных сетей.

«Сегодняшние парни зацикливаются на том, что говорят о них в соцсетях. И это, вероятно, было самым раздражающим для меня, на 22-м году [карьеры], когда заходишь в раздевалку. Мы заходим в раздевалку в перерыве. Знаешь, там стоит этот экран. Включена запись для разбора в перерыве. Эти парни даже не обращают внимания. Они в телефонах, и мотивацией служит то, кто и что говорит о них в социальных сетях.

А как же то, что говорит эта запись, и о чём думает раздевалка? Вот это, это было одним из самых трудных для меня. Я старше них. И социальные сети не были для меня реальной штукой. Мне не приходилось об этом беспокоиться. Как только игра начинается, я на работе.

Мы как спортсмены уже хрупкие создания по многим причинам, знаешь ли, но мы альфы в том, во что верим и в чём хороши. Поэтому хотим доказать, что таковыми и являемся. Но почему тебя так выводит из себя то, что кто-то говорит о тебе? Они не сидели на твоих тренировках. Половина людей не знает о твоём пути. Они не знают о трудностях. Они не знают о преданности делу и жертвах, на которые ты пошёл», — приводит слова Картера портал Basketball Network.

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