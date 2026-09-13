«Монако» исключили из всех трёх дивизионов чемпионата Франции на сезон-2026/2027

Действующий чемпион Франции по баскетболу клуб «Монако» не допустили к участию в третьем по силе дивизионе чемпионата страны. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Франции.
Согласно официальной информации, заявка «Монако» была отклонена, поскольку клуб не смог представить документы, подтверждающие достоверность и надёжность его финансового положения.
Таким образом, в грядущем сезоне «Монако» не выступит ни в одном из трёх дивизионов чемпионата Франции. Ранее команда получила отказ на игру в Евролиге, Еврокубке, а также в высшем и втором дивизионах чемпионата Франции из-за отсутствия гарантий финансовой стабильности.