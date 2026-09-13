«Невероятно, невероятно трудолюбивый». Рэндл рассказал о первых впечатлениях от Дёмина

32-летний трёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, а также новичок «Бруклин Нетс» американец Джулиус Рэндл, выступающий на позиции тяжёлого форварда, рассказал о первых впечатлениях от работы с российским разыгрывающим защитником Егором Дёминым в «Бруклине».

«Невероятно, невероятно трудолюбив. Внимателен к деталям, но просто очень, очень трудолюбив. Как мне «Бруклин»? Превосходно. Они так много сделали, чтобы помочь мне, и смогли наладить связь с коммьюнити. Я чувствовал, что для меня это действительно важно. Это первоклассная организация, которая действительно хочет помочь всеми возможными способами, чтобы стать лучшим баскетболистом и человеком», — приводит слова Рэндла портал Basketball Network.