15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Невероятно, невероятно трудолюбивый». Рэндл рассказал о первых впечатлениях от Дёмина

«Невероятно, невероятно трудолюбивый». Рэндл рассказал о первых впечатлениях от Дёмина
Комментарии

32-летний трёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, а также новичок «Бруклин Нетс» американец Джулиус Рэндл, выступающий на позиции тяжёлого форварда, рассказал о первых впечатлениях от работы с российским разыгрывающим защитником Егором Дёминым в «Бруклине».

«Невероятно, невероятно трудолюбив. Внимателен к деталям, но просто очень, очень трудолюбив. Как мне «Бруклин»? Превосходно. Они так много сделали, чтобы помочь мне, и смогли наладить связь с коммьюнити. Я чувствовал, что для меня это действительно важно. Это первоклассная организация, которая действительно хочет помочь всеми возможными способами, чтобы стать лучшим баскетболистом и человеком», — приводит слова Рэндла портал Basketball Network.

Материалы по теме
Звёздный игрок НБА — после обмена в «Бруклин»: я наблюдал за Егором Дёминым
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android