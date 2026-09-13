Йокич: горжусь тем, что отыграл все 82 матча в НБА

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) серб Никола Йокич, выступающий на позиции центрового в составе «Денвер Наггетс», рассказал, что чувствует себя в комфорте, принимая участие в каждой игре в НБА.

— Вы уже отыграли все 82 матча одного сезона. Почему вы так настаиваете на том, чтобы играть все матчи?

— Честно говоря, это то, чем я, возможно, горжусь. Я всегда хочу играть каждый матч, и мне уже удалось отыграть 82 встречи за сезон. Может быть, это даже не обязательно. Может, иногда стоило бы немного отдохнуть. Но я, когда нахожусь в постоянном ритме, ощущаю, будто игра даётся естественно.

Мне нравится играть, когда я нахожусь в этом непрерывном процессе. Когда я был травмирован и мне пришлось долго оставаться без игры, я действительно нервничал. Возможно, это был даже первый раз в моей жизни, когда я испытывал такого рода нервозность. Моё тело привыкло каждый день чем-то заниматься.

И, честно говоря, когда между двумя матчами есть промежуток в два дня, мне это не нравится. Я уже не знаю, что делать. Тренироваться? Не тренироваться? Идти в зал? Когда играешь почти каждый день, всё гораздо проще: играешь — и точка, — приводит слова Йокича аккаунт Basket-Infos в социальной сети Х.