«Я играл предельно просто, чтобы остаться в лиге». Никола Йокич — о карьере в НБА

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) серб Никола Йокич, выступающий на позиции центрового в составе «Денвер Наггетс», поделился мнением по поводу того, что нужно делать молодым игрокам для закрепления в НБА.

«Когда ты попадаешь в НБА, самое важное — остаться там. И чтобы добиться этого, ты должен привносить что-то. Если посмотреть на мои первые пару лет в лиге, я играл предельно просто. И это работало для всех. Когда я выходил на площадку, даже на минуту, я выкладывался полностью.

Бегал от одного конца площадки до другого. Я просто хотел, чтобы кто-то заметил: «Смотрите на того парня, он бежит». Я намеренно упростил свою игру. Когда я начал получать несколько минут, я сказал себе: «Сделаю это, потом то. Не буду усложнять». Цель была в том, чтобы заслужить доверие тренера, чтобы он мог подумать: «Этот парень полезен. Он не усложняет. Я точно знаю, что он мне принесёт». Я никогда не думал: «Должен выйти и набрать очки». Даже сегодня так не думаю.

Я в основном искал способы оставаться на площадке как можно дольше. Потом, с годами, ты добавляешь вещи. Ты пробуешь, бросаешь, получаешь мяч больше. Сегодня, честно говоря, я делаю так же хорошо то, что должен делать, как и то, что, вероятно, не должен!» — приводит слова Йокича аккаунт Basket-Infos в социальной сети Х.