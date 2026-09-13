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Мессина и Снайдер снова поработают вместе спустя годы после ЦСКА

Мессина и Снайдер снова поработают вместе спустя годы после ЦСКА
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66-летний бывший тренер «Виртуса», «Реала», «Олимпии» и ЦСКА, а также сборной Италии Этторе Мессина войдёт в административный отдел «Атланты Хоукс», перейдя на должность консультанта в тренерском штабе. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

Также отметим, что в данный момент «Атланту» возглавляет Куин Снайдер, с которым Мессина уже работал вместе в московском ЦСКА в сезоне-2012/2013. Однако тогда уже Снайдер был в роли ассистента главного тренера, пост которого занимал Мессина. Тогда армейцы под их руководством выиграли Единую лигу ВТБ, а в Евролиге взяли бронзу.

В минувшем сезоне Мессина покинул миланскую «Олимпию», где занимал должности тренера и президента по баскетбольным операциям.

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