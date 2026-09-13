Никола Йокич рассказал о жертвах родителей, позволивших ему стать чемпионом НБА

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) серб Никола Йокич, выступающий на позиции центрового в составе «Денвер Наггетс», признался, что именно его родители сыграли решающую роль, когда решили пожертвовать всем, что у них было, чтобы сделать его мечты о профессиональной баскетбольной карьере возможными.

«У нас были поздние баскетбольные тренировки, заканчивавшиеся в 22:00 или 23:00. Поэтому мои родители ждали меня, готовые. Их время, их жертвы, их деньги в моменты, когда мы не могли позволить себе даже кроссовки или поездки, или что-либо ещё. Даже когда я переехал в Воеводину, мама и папа приезжали на несколько дней, чтобы просто помочь мне.

Они посвящали всё своё свободное время помощи мне, причём не столько самому баскетболу, сколько жизни, особенно учитывая, что я уехал из дома в 17 лет избалованным третьим ребёнком.

До сих пор я люблю, когда они приезжают, и я всё ещё навещаю их каждый день, когда могу. Мама всё ещё приходит, чтобы просто сварить мне кашу. Теперь я наконец вижу всё, что они для меня сделали, — то, что я, надеюсь, сделаю для своих собственных детей, дай бог», — приводит слова Йокича портал Basketball Network.