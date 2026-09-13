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Сергей Елевич прокомментировал возможное участие сербских клубов в Единой лиге

Сергей Елевич прокомментировал возможное участие сербских клубов в Единой лиге
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением насчёт возможного участия сербских клубов в Единой лиге, что ранее допустил вице‑президент Федерации баскетбола Сербии Филип Сунтурлич.

«Если сербские команды появятся в Единой лиге, это будет очень неплохо. Всё‑таки будет какая‑то подвижка, ведь очень мало международных матчей было у нас в последнее время. У сербов сильная школа баскетбола, встречи с сербскими командами будут очень кстати. Это было бы очень полезно для наших команд, хороший опыт. Если вице‑президент Федерации баскетбола Сербии общался по этому поводу с Кущенко, видимо, к какому‑то консенсусу пришли», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».

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