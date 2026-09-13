Винс Картер объяснил, почему не тратил заработанные в НБА деньги на предметы роскоши

Член Зала славы баскетбола, а также восьмикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Винс Картер поделился своим отношением к неразумным тратам на предметы роскоши.

«Тогда всё было иначе, чем сейчас. Для нас, молодых парней, когда хотелось куда-то сходить поужинать или провести время, было счастьем иметь одноклубника в лице Оука, который сам готовил, так что нам не приходилось тратиться на еду. И хотя часто нам этого не хотелось, поступать так было разумно.

Я просто знал: пока не получишь тот самый чек за крупное выступление, нельзя идти покупать машины, все эти украшения — пока не можешь себе этого позволить. Очевидно, у меня было пару крупных выступлений и мероприятий, сделки, которые мы подписывали и которые не имели отношения к баскетбольным деньгам, — вот тогда я мог позволить себе украшения, потому что мы попали в эпоху ювелирки. Ну знаешь, массивные цепи и всё такое.

Я должен был убедиться, что делаю то, что должен, чтобы получить то, что хочу, но при этом в пределах средств, чтобы мама и семья имели всё необходимое: жильё, машину, чтобы пережить холода, и всё такое.

Задавайте мне вопросы. Вот ещё что, знаете, я усвоил. И, думаю, в первые пару лет я учился на примере других парней, которые совершали эти ошибки на пути к завершению карьеры или, знаете, у которых оставалось пара лет до