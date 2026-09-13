Украинская баскетболистка, покинувшая команду из-за россиянки, нашла новый колледж в США

Украинская баскетболистка Екатерина Коваль продолжит карьеру в студенческом баскетболе США после ухода из Университета штата Луизиана (LSU). Спортсменка покинула команду после того, как клуб подписал российскую баскетболистку Анну Минаеву, а теперь перешла в Университет Бэйлора в Техасе, сообщает издание BBC

20-летняя Коваль получила от Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) специальное разрешение на переход по запросу LSU. Оно позволило украинке присоединиться к новой команде после закрытия трансферного окна, которое завершилось в апреле.

В прошлом сезоне Коваль провела все 35 матчей за LSU, набирая в среднем 8,3 очка и совершая 6,3 подбора за игру.