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Украинская баскетболистка, покинувшая команду из-за россиянки, нашла новый колледж в США

Украинская баскетболистка, покинувшая команду из-за россиянки, нашла новый колледж в США
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Украинская баскетболистка Екатерина Коваль продолжит карьеру в студенческом баскетболе США после ухода из Университета штата Луизиана (LSU). Спортсменка покинула команду после того, как клуб подписал российскую баскетболистку Анну Минаеву, а теперь перешла в Университет Бэйлора в Техасе, сообщает издание BBC

20-летняя Коваль получила от Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) специальное разрешение на переход по запросу LSU. Оно позволило украинке присоединиться к новой команде после закрытия трансферного окна, которое завершилось в апреле.

В прошлом сезоне Коваль провела все 35 матчей за LSU, набирая в среднем 8,3 очка и совершая 6,3 подбора за игру.

Подробнее о ситуации:
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