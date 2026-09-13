Видео: Стефен Карри показал, как умеет жонглировать

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выложила в социальных сетях видеоролик, на котором 38-летний американский защитник «Голден Стэйт Уорриорз» и четырёхкратный чемпион лиги Стефен Карри жонглирует тремя баскетбольными мячами.

Стефен выступает на позиции разыгрывающего защитника за калифорнийский клуб с 2009 года, когда был выбран на драфте под седьмым номером. Карри стал четырёхкратным чемпионом НБА в 2015, 2017, 2018, 2022-м году. Дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА (2015, 2016).

В 2024-м в составе сборной США стал обладателем золотой медали на Олимпиаде, прошедшей в Париже.