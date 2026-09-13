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«Тактический ход». Церковный — об увольнении Радоньича перед серией за третье место в ЕЛ

«Тактический ход». Церковный — об увольнении Радоньича перед серией за третье место в ЕЛ
Комментарии

Бывший генеральный директор «Зенита» Александр Церковный объяснил увольнение Деяна Радоньича с поста главного тренера перед серией за бронзовые медали с «Локомотивом-Кубань» в сезоне-2025/2026.

— Действительно ли было необходимо расставаться с Радоньичем сразу после полуфинала?
— Это был тактический ход. Был трагический исход полуфинала. Очень тяжёлая ситуация для всех.

Проиграть, по сути, выигранную серию. И проиграть не так, как это было в сезоне-2022/2023, когда в седьмой игре на последних секундах мы одним эпизодом проиграли уже выигранную игру. Там оставалось шесть секунд, ввод мяча в передовой зоне. Либо фол, либо забивай. А в итоге потеря мяча за четыре секунды до конца, быстрая атака [Винса] Хантера и фолы: один забивает, второй мажет — всё, мы проиграли. Это был боевой полуфинал.

А в данном случае команда к седьмой игре была абсолютно не готова. Было понятно, что психологически все в очень подавленном состоянии. Нужно было как-то ребят встряхнуть. Каким-то образом попытаться переломить ситуацию. В принципе, сначала у нас получилось это сделать — мы выиграли первые две игры за бронзу, — приводит слова Церковного «Фонтанка».

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