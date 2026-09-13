Церковный объяснил, почему в «Зените» в 2025-м назначили Секулича на роль тренера

Бывший генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о назначении главного тренера сборной Словении Александра Секулича в клуб в 2025 году.

— А кто предложил на пост главного тренера Секулича и кто настоял на его приглашении?

— Мы давно наблюдали за Секуличем и за его работой в сборной Словении. Её можно охарактеризовать как качественную, потому что с минимальным количеством действительно качественных игроков он иногда давал, можно сказать, даже потрясающие результаты. На той же Олимпиаде.

Ещё важный момент: это человек, который очень хорошо знает Единую лигу ВТБ. И человек, который развивал молодых игроков, что для нас тоже было важно. Каждый сезон мы мечтаем, что наши молодые ребята, которых подготовила академия, наконец-то начнут играть в основе. И всегда это очень сложно. К сожалению, это беда любого большого клуба: давление результата, давление на тренера, высокая конкуренция в составе. Приходят топовые игроки — и российские, и иностранные, — поэтому шансов у молодых немного.

А Секулич показал в «Локомотиве-Кубань», что с молодёжью можно добиваться результата. В свой дебютный сезон он вывел «Локомотив» в финал Единой лиги впервые с сезона-2012/2013. Мы против него играли, и это всегда были очень тяжёлые матчи. Плюс надо понимать рынок. Тренеров очень мало. Тренеров, которые готовы сейчас к нам приехать, ещё меньше. Тренеров, которые знают, куда они