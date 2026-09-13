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«Было бы очень неплохо». Богачёв считает возможным участие сербских клубов в ЕЛ

«Было бы очень неплохо». Богачёв считает возможным участие сербских клубов в ЕЛ
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв считает, что сербские команды могли бы усилить Единую лигу ВТБ и принести пользу российским клубам за счёт высокого уровня конкуренции.

«Раньше в Единой лиге ВТБ было много зарубежных клубов, как вы помните. Что касается возможного участия сербских команд, это было бы очень неплохо. И думаю, что это вполне реально. Мы уже периодически играем с сербскими командами на предсезонных турнирах. Сербские команды довольно сильные, нашим клубам это пошло бы на пользу. Тем более по сути мы сейчас в собственном соку варимся. Так что это стало бы хорошим шагом.

Тем более здесь безвизовое пространство, нет таких больших сложностей с логистикой. Это интересно. Ну и ждём, само собой, какое решение примет ФИБА в декабре относительно участия наших команд. Надеемся на хорошие новости, может, разрешат участвовать нашим командам в международных соревнованиях», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

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