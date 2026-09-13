Притчард рассказал, как игроки «Бостона» отреагировали на обмен Брауна в «Филадельфию»

Защитник команды НБА «Бостон Селтикс» Пэйтон Притчард рассказал, как игроки клуба отреагировал на обмен Джейлена Брауна в «Филадельфию Сиксерс».

«Я многому у него научился. Так что я очень благодарен за наши отношения. Он, очевидно, выдающийся баскетболист. Временами он брал меня под своё крыло, и я очень благодарен за это.

Его обмен? Мы не переписывались по этому вопросу в групповом чате. Каждый справляется с разными вещами по-своему. Как я уже говорил, это часть бизнеса. Всякое случается. Так что больших игроков обменивают. Парням нужно сделать шаг вперёд и перевернуть страницу», — приводит слова Притчарда Clutch Points.