«Динамо» Владивосток — победитель предсезонного турнира памяти Родионова

В воскресенье, 13 сентября, завершился предсезонный турнир памяти Родионова. В финале «Динамо» Владивосток обыграло саратовский «Автодор» со счётом 94:88.

Права на видео принадлежат АНО «Единая Баскетбольная Лига». Видео доступно в телеграм-канале Единой лиги.

В финальном противостоянии в составе приморского «Динамо» отличились легионеры — Малик Ньюмэн (16 очков), Джейлен Блэкмон (14), Дакуан Смит (14).

У «Автодора» лучшими стали Уэнделл Грин (31 очко и пять перехватов), Дмитрий Халдеев (13), Брэндон Хаффман (12 и шесть подборов)

Третье место на турнире заняла «Самара», которая в матче за бронзовые медали обыграла представителя Суперлиги «Барнаул» — 87:58.