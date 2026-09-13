15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
США — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Динамо» Владивосток — победитель предсезонного турнира памяти Родионова

«Динамо» Владивосток — победитель предсезонного турнира памяти Родионова
Комментарии

В воскресенье, 13 сентября, завершился предсезонный турнир памяти Родионова. В финале «Динамо» Владивосток обыграло саратовский «Автодор» со счётом 94:88.

Права на видео принадлежат АНО «Единая Баскетбольная Лига». Видео доступно в телеграм-канале Единой лиги.

В финальном противостоянии в составе приморского «Динамо» отличились легионеры — Малик Ньюмэн (16 очков), Джейлен Блэкмон (14), Дакуан Смит (14).

У «Автодора» лучшими стали Уэнделл Грин (31 очко и пять перехватов), Дмитрий Халдеев (13), Брэндон Хаффман (12 и шесть подборов)

Третье место на турнире заняла «Самара», которая в матче за бронзовые медали обыграла представителя Суперлиги «Барнаул» — 87:58.

Материалы по теме
Церковный объяснил, почему в «Зените» в 2025-м назначили Секулича на роль тренера