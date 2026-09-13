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Гэйб Винсент заявил, что большинство игроков НБА ненавидят баскетбол

Гэйб Винсент заявил, что большинство игроков НБА ненавидят баскетбол
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30-летний нигериец, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс», Гэйб Винсент считает, что большинство игроков НБА со временем начинают ненавидеть сам баскетбол.

«Большинство из них его ненавидят. Они просто занимаются этим, потому что баскетбол помогает им получить всё остальное. Или им нравился баскетбол до определённого момента. Чем дальше ты продвигаешься в любом виде спорта или сфере, тем меньше становится допустимая погрешность, но тем больше становится награда», — приводит слова Винсента аккаунт Courtside Buzz в социальной сети Х.

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